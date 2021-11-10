Партия Саакашвили обязуется не устраивать митинги у больницы, куда его поместят

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, берет на себя обязательство не устраивать митинги около клиники, куда доставят ее лидера. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении партии в Facebook.

"Единое национальное движение" и ее руководство берет полную ответственность за то, что протестные акции не будут устраиваться во дворе или около той [городской] больницы, куда доставят Саакашвили. Мирные протестные акции запланированы в разных местах, однако в случае перевода третьего президента в альтернативное медицинское учреждение протестных акций рядом или вблизи не будет, чтобы избежать разного рода провокаций", - указывается в заявлении.

Саакашвили, который голодает с 1 октября, находится в тюремной больнице района Глдани в Тбилиси, куда его доставили из тюрьмы Рустави из-за опасений ухудшения здоровья. Адвокаты и сам бывший лидер Грузии настаивали, чтобы его перевезли в частную клинику, однако власти отказались это делать, исходя из мер предосторожностей и ожидаемых провокаций.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.