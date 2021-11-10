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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Страны ЕС в СБ ООН запросили заседание по ситуации на границе Польши и Белоруссии

Источник сообщил, что обсудить эту тему планируют в закрытой части и так намеченного на 11 ноября заседания, посвященного вопросам ликвидации сирийского химического арсенала

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Ряд европейских стран в Совете Безопасности ООН запросили провести в четверг заседание по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в Совете Безопасности ООН.

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"Франция, Ирландия и Эстония запросили провести в четверг заседание СБ ООН по ситуации на границе Польши и Белоруссии", - сказал собеседник.

Другой источник пояснил, что обсудить ситуацию на границе Польши и Белоруссии планируется в закрытой части и так намеченного на четверг заседания, посвященного вопросам ликвидации сирийского химического арсенала. Традиционно часть запланированных заседаний отводится для закрытого обсуждения актуальных вопросов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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