Пентагон призвал Россию обеспечить прозрачность по скоплению сил у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США хотели бы видеть от России прозрачность в вопросе, как они утверждают, стягивания вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы призываем Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений", - сказал он, добавив, что американские власти хотят, чтобы Москва дала "прозрачные и честные" ответы по этой тематике.

Представитель американского оборонного ведомства также отметил, что США очень пристально следят за перемещениями российских войск, однако отказался отвечать на многочисленные вопросы журналистов о результатах наблюдений и каких-либо выводах.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.