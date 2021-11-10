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Кризис на Украине
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Пентагон призвал Россию обеспечить прозрачность по скоплению сил у границы с Украиной

Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил, что американские власти хотят, чтобы Москва дала "прозрачные и честные" ответы по этой тематике
Штаб-квартира министерства обороны США Ivan Cholakov/Shutterstock/FOTODOM
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Штаб-квартира министерства обороны США
© Ivan Cholakov/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. США хотели бы видеть от России прозрачность в вопросе, как они утверждают, стягивания вооруженных сил на границе с Украиной. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы призываем Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений", - сказал он, добавив, что американские власти хотят, чтобы Москва дала "прозрачные и честные" ответы по этой тематике.

Представитель американского оборонного ведомства также отметил, что США очень пристально следят за перемещениями российских войск, однако отказался отвечать на многочисленные вопросы журналистов о результатах наблюдений и каких-либо выводах.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США -  Politico, Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на Украине
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