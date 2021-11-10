Меркель подтвердила, что попросила Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что во время состоявшегося у нее в среду телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросила российского лидера повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации вокруг наплыва в ЕС нелегальных мигрантов. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином перед встречей с премьер-министрами Португалии Антониу Коштой и Латвии Кришьянисом Кариньшем.

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"Я хотела бы поблагодарить те страны, которые заботятся о защите внешних границ - это Латвия, Литва и Польша", - сказала Меркель, отметив, что кадры с границ с Белоруссией "дают повод для тревоги". "Я сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Путиным и попросила его повлиять на Лукашенко, поскольку в данном случае людей используют", - считает она.

"Они [мигранты], так сказать, являются жертвами бесчеловечной политики, и против этого нужно что-то предпринять. Мы сегодня также обсудим, как можно поддержать страны, граничащие с Белоруссией, и что мы в целом можем сделать, чтобы преодолеть эту проблему", - сказала и.о. канцлера.

По ее оценке, пока гуманно решить этот вопрос не получается. "Но с другой стороны важно защитить внешние границы ЕС", - подчеркнула Меркель.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС сообщило, что Меркель и Путин в среду проведут еще одни переговоры по ситуации с беженцами на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.