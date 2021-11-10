Байден подписал законопроект о санкциях против администрации Никарагуа

ТАСС, 10 ноября. Президент США Джо Байден в среду подписал документ, предусматривающий введение санкций против правительства Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"10 ноября 2021 года президент подписал <...> законопроект RENACER ["О понуждении к созданию условий для избирательной реформы в Никарагуа"], вводящий санкции против администрации президента Никарагуа Даниэля Ортеги с целью ограничения международного кредитования и для борьбы с коррупцией режима", - говорится в заявлении.

7 ноября в Никарагуа прошли всеобщие выборы. По результатам обработки 97,74% бюллетеней партия "Сандинистский фронт национального освобождения" во главе с действующим президентом Даниэлем Ортегой получила поддержку 75,92% избирателей при явке 65,23%. Окончательные итоги выборов будут опубликованы до 26 ноября.

Представители администрации США еще до голосования неоднократно заявляли о нелегитимности предстоящих выборов из-за непроведения в Никарагуа избирательной реформы по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста полицией ряда потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. 3 ноября доработанный законопроект о новых санкциях против Никарагуа одобрила верхняя палата Конгресса США. Документ предусматривает усиление действующих с 2018 года ограничительных мер против ряда должностных лиц и организаций Никарагуа, расширение круга таких лиц, пересмотр позиций страны в соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой. Кроме того, законопроект требует увеличения объема разведывательной информации для американских законодателей о деятельности России в Никарагуа и проверки продаж российского вооружения в Никарагуа на предмет потенциальных санкций в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").