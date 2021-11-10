В Елисейском дворце начались двусторонние переговоры Макрона и Харрис

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Встреча президента Франции Эмманюэль Макрона с вице-президентом США Камалой Харрис началась в среду вечером в Париже. Переговоры проходят в Елисейском дворце.

В администрации французского лидера сообщили, что стороны намерены обсудить тему регулирования в цифровой среде, ситуацию в Ливии, а также вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, борьбу с терроризмом в странах зоны Сахеля и взаимодействие в космической области.

Харрис впервые посещает Францию с момента вступления в обязанности вице-президента США. Как сообщил ее пресс-пул, один из журналистов задал ей вопрос о том, нужно ли Вашингтону загладить свою вину перед Парижем в связи со скандалом вокруг контракта на подводные лодки. Вице-президент США оставила этот вопрос без ответа, заявив лишь, что "очень рада приехать в Париж".

Кризис в отношениях

Встреча в Елисейском дворце стала по сути продолжением переговоров, которые провели Макрон и американский президент Джо Байден в октябре в Риме. Тогда лидеры двух стран встретились с глазу на глаз впервые после возникновения в середине сентября кризиса в двусторонних отношениях. Он был вызван тем, что Соединенные Штаты путем закулисных маневров перехватили многомиллиардный французский контракт с Австралией на поставку подводных лодок. Вашингтон не счел нужным посвящать Париж и в свои планы заключить новое партнерство в области безопасности с Лондоном и Канберрой в Индо-Тихоокеанском регионе, где Франция преследует собственные интересы.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину". Франция впервые за историю двусторонних отношений отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. К настоящему времени дипломат уже вернулся в США.

Пятидневный визит

Визит Харрис в Европу в качестве вице-президента США стал первым. Прибыв в Париж во вторник, она посетила Институт Пастера, чтобы обсудить с американскими и французскими учеными исследования нового коронавируса.

В программу визита входит также торжественная церемония у Триумфальной арки в годовщину окончания Первой мировой войны. В четверг вице-президент США выступит на ежегодном Парижском форуме мира, а в пятницу побывает на Международной конференции по Ливии. Оба форума проводятся по инициативе Макрона. В субботу, на пятый день визита, Харрис после посещения американского посольства покинет Париж.