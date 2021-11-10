Премьер Латвии считает миграционный кризис "спонсируемой государством торговлей людьми"

"Это то, с чем мы не сталкивались до сих пор, - заявил он на пресс-конференции в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином перед встречей с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. - Это то, что я бы назвал спонсируемой государством торговлей людьми, которая напрямую влияет на мою страну, Литву и Польшу".

По его словам, стороны во время встречи обсудят "коронакризис, который никуда не делся". "Моя страна сейчас переживает очень трудный путь. Результат, к счастью, таков, что сейчас все больше и больше людей хотят вакцинироваться", - сказал он, добавив, что за последние недели темпы вакцинации значительно возросли.

По его словам, среди тем встречи также проблемы изменения климата, рост цен на электроэнергию в Европе и относительно высокая зависимость от импорта газа из нескольких стран, особенно из России. "Я думаю, нам есть что обсудить и о будущей роли Европы как таковой. Ясно, что основой европейской безопасности является НАТО. Никто не сомневается в этом, но вопрос в том, как Европа может стать еще более сильным партнером в альянсе", - отметил Кариньш.