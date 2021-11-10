Блинкен заявил, что у США нет ясности о намерениях России в ситуации на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют ясности о намерениях России относительно ее военной деятельности близ границы с Украиной. Это признал в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступив при этом с критикой в адрес Москвы.

"Как я говорил, мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России близ Украины. Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. <...> У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году", - утверждал дипломат, выступая в Госдепартаменте на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен заявил, что США обеспокоены необычной военной активностью России у украинских границ.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычной российской военной активности рядом с Украиной. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, как и всегда. Мы продолжим тесно консультироваться с нашими союзниками по этому вопросу. Как мы уже говорили, любая эскалация и агрессивные действия вызывают обеспокоенность у США", - сказал он.

"Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и разрешение конфликта на востоке Украины дипломатическими методами", - добавил Блинкен.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.