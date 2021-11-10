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СМИ: "зеленые" требуют в новом правительстве ФРГ поста главы МИД

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Германская партия "Союз-90"/"Зеленые" на коалиционных переговорах выразила готовность уступить руководство Минфином либеральной Свободной демократической партии (СвДП), но требует взамен сразу шесть министерств, включая МИД. Об этом сообщила в среду газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

По ее информации, "зеленые" согласны с тем, что лидер либералов Кристиан Линднер станет министром финансов, однако при условии, что их представители возглавят МИД, министерства сельского хозяйства, транспорта, окружающей среды, по делам семьи и трансформации. "Последнее слово, однако, пока не сказано", - пишет газета.

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