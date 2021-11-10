Посол РФ в Британии назвал раздутой проблему миграционного кризиса на границе Белоруссии

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута, а в ее решении необходимо опираться на принципы международного права. Такое мнение высказал в среду в эфире телеканала Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин.

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"Речь идет о 2 тыс. иммигрантов, может быть, о 4 тыс. иммигрантов - потому что оценки Би-би-си и других источников разнятся - на границе Польши и Белоруссии. В ясный день, когда воды пролива Ла-Манш спокойны, Великобритания принимает тысячу иммигрантов, и всего лишь за этот год спокойно были приняты 20 тыс. иммигрантов в Соединенном Королевстве. По поводу чего все это?" - задался вопросом дипломат.

"Проблема, конечно, раздута, она очень противоречива. Когда ЕС имел дело с Турцией, он предпочел заплатить ей, чтобы эти иммигранты остались внутри страны. Вспомните историю про Венгрию и иммигрантов, которые шли через Румынию. Все винили Венгрию за то, что она не принимает иммигрантов", - сказал посол. "Здесь должны применяться принципы гуманитарного права и, конечно, принцип доброй воли", - добавил Келин.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. По оценкам польских служб, в Белоруссии могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2-4 тыс. из них сейчас находятся в непосредственной близости от польских границ.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.