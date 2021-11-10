СМИ: министр культуры и информполитики Украины подает в отставку

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подает в отставку в связи с реорганизацией ведомства. Об этом сообщает в среду издание "Украинская правда".

По его данным, в среду кабинет министров на закрытом заседании проголосовал за отделение Госкино от министерства культуры и информационной политики. В связи с этим решением Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление об отставке.

"Министр узнал результат постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Фактически с подачи офиса президента кабмин без согласования с Минкультом взял полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти. Теперь Госкино должно стать министерством кино", - сказал собеседник издания.

По его словам, министр выступал против обособления Госкино, поскольку "это противоречит логике реформы, начатой еще до того, как Ткаченко стал министром".