Зеленский: миграционный кризис в Белоруссии не отразится на въезде белорусов на Украину

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Действия украинской стороны по усилению охраны своих границ в связи с наплывом беженцев на белорусско-польской границе не повлияют на возможность въезда на Украину граждан Белоруссии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в среду обращении к украинцам.

"Первым вопросом на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Белоруссии. Хочу обратить внимание, что это никак не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь [идет] только о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", - сказал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации и призвали к введению санкций. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.