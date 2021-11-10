Зеленский призвал не паниковать из-за сообщений о войсках России вблизи границ Украины

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не поддаваться панике из-за сообщений западных СМИ о концентрации российских войск вблизи украинских границ. Такое заявление он сделал в телеобращении к гражданам в среду.

"Наши западные партнеры предоставили информацию об активном перемещении войск России вдоль украинских границ и увеличении их концентрации... Это доказательство поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации в Донбассе", - заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, такие сообщения вызывают панику. "Удивляет то, что это [информация о концентрации войск на границе] стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и некоторых блогеров, которые подняли медиашумиху. Обстрелы и взрывы, скопление и перемещение войск происходят на фронте восьмой год подряд, психологическое давление со стороны России на нас давно не действует", - сказал Зеленский.

Он заверил, что украинские спецслужбы, разведка "владеют полной информацией", армия Украины "готова дать отпор кому-либо когда-либо и где-либо". "Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия", - добавил президент.

30 октября газета The Washington Post: сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выразили обеспокоенность в связи с тем, что они наблюдают переброску российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в последние недели, в частности после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Белоруссией учения "Запад-2021", утверждалось в статье. Позднее Министерство обороны Украины опровергло эту информацию. Кроме того, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на Аспенском форуме по безопасности, заявил об отсутствии угрожающей военной деятельности России у границы с Украиной.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с перемещением российских войск вдоль российско-украинской границы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.