Додон призвал провести досрочные выборы для вывода Молдавии из кризиса

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал провести досрочные парламентские и президентские выборы, чтобы вывести страну из кризиса, в который ее ввергло правительство Натальи Гаврилицы.

"В ситуации, когда власть проявляет непрофессионализм и высокомерность, косметический ремонт, то есть замена одного-двух человек, пусть даже премьера, не поможет, нужен капитальный ремонт, то есть досрочные президентские и парламентские выборы в один день", - заявил Додон в среду в эфире телеканала "НТВ-Молдова", комментируя первые 100 дней правительства Гаврилицы.

Он назвал это время "потерянным для граждан", пообещав, что оппозиция вскоре представит альтернативный отчет о деятельности кабинета, в котором будут приведены серьезные ошибки. Среди них Додон отметил провалы в борьбе с пандемией, провал на переговорах о новом контракте с "Газпромом" на поставки газа, что привело к росту тарифов, незаконный арест генерального прокурора Александра Стояногло.

По словам Додона, "новая власть погрязла в непрофессионализме и кумовстве". "Народ уже опомнился, но не понимает, как выйти из этого", - считает бывший президент.