Глава МИД Украины заявил, что Россия "пытается переварить Белоруссию"

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия якобы "пытается переварить Белоруссию" в рамках разворачивающейся в Европе "очень сложной игры". С таким утверждением выступил в среду украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

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"Мы все должны понимать, что то, что сейчас разворачивается в Европе, - это очень сложная игра, в которой много элементов: энергетический кризис, пропагандистские усилия, дезинформация, кибератаки, наращивание военной мощи, попытка России переварить Белоруссию, элементы миграционного кризиса. Мы видим те же болезненные картины, что и в 2016 и 2017 годах в Европе. И в этой сложной игре мы должны оставаться бдительными. Мы должны быть стойкими", - утверждал министр.

По его версии, ситуация на белорусской границе - "потенциальная линия фронта, которую нельзя недооценивать". Кулеба рассказал, что обсудил с Блинкеном "не только сигналы и нарративы, которые должна услышать Россия, но и действия, которые она [скоро] увидит". "И все это делается не для того, чтобы спровоцировать Россию, не для того, чтобы дать ей повод, а чтобы сдержать Россию и лишить ее мотивации прибегать к дальнейшей эскалации", - утверждал глава украинского МИД.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. По оценкам польских служб, в Белоруссии могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2-4 тыс. из них сейчас находятся в непосредственной близости от польских границ.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" Лукашенко, являются ложью.