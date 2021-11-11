Спецпредставитель ОБСЕ заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. Об этом он сказал в среду после заседаний Контактной группы и ее подгрупп в формате видеоконференций.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще больше ухудшилась. С момента последнего заседания Контактной группы Специальная мониторинговая миссия [СММ] ОБСЕ сообщила о 6 746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1 451 взрыв. В последнюю неделю октября миссия зафиксировала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года", - цитирует в среду спецпредставителя ОБСЕ его киевский офис.

Киннунен отметил, что "наличие и использование систем вооружения, запрещенных взаимными обязательствами, вызывает опасения ввиду риска дальнейшей эскалации". "Я глубоко обеспокоен увеличением в последнее время трудностей, с которыми СММ сталкивается при выполнении мандата. Возросло количество ограничений свободы передвижения сотрудников СММ. Миссия сообщает о 37 таких случаях за последние две недели, два из которых - на подконтрольной правительству [Украины] территории. Я напомнил, что СММ играет неоценимую роль во многом - от предоставления информации о ситуации в сфере безопасности до вклада в улучшение условий жизни затронутого конфликтом населения посредством мониторинга и своего присутствия", - подчеркнул Киннунен.

По его словам, основной темой обсуждений в подгруппе по безопасности стала потребность в обмене гарантиями безопасности для жизненно важных видов деятельности, таких как ремонт критической инфраструктуры. В политической подгруппе, продолжил посол, "все еще наблюдаются глубокие расхождения в мнениях, что не позволяет обсуждать вопросы, связанные с разработкой единого плана действий, по существу".

Киннунен напомнил, что заседание гуманитарной подгруппы состоялось в годовщину запланированного открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье. "Я заинтересован обсудить и выяснить, почему открытие пунктов пока что не состоялось и каковы иные препятствия, связанные с пересечением линии соприкосновения", - сказал спецпредставитель.

При этом он отметил, что "экономическая подгруппа провела хорошую встречу и занималась, в частности, вопросами водоснабжения". "Что касается экологических тем, то участники обсудили конкретные шаги по проведению инспекции МАГАТЭ. Также были рассмотрены вопросы, связанные с пенсионными выплатами и мобильной связью", - подчеркнул Киннунен.