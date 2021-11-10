Politico: виртуальный саммит лидеров США и КНР может состояться 15 ноября

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая пройдет в виртуальном формате, предварительно запланирована на вечер понедельника, 15 ноября. Об этом пишет в среду со ссылкой на источник в США американская газета Politico.

По мнению издания, предстоящий саммит представляет собой наиболее значительную на данный момент возможность для перезагрузки двусторонних отношений. "Никаких принципиальных прорывов по наиболее острым вопросам, среди которых напряженность вокруг Тайваня, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга, не ожидается. Однако встреча, вероятно, приведет к появлению инициатив по ряду вопросов, включая ослабление визовых ограничений, создание двустороннего диалога по ядерному оружию, возможную основу для ослабления торговых трений, чтобы продемонстрировать двустороннюю решимость двигать отношения от конфронтации к сотрудничеству", - говорится в публикации.

В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить дату встречи пока не ответили. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в среду заявлял, что встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в виртуальном формате в ближайшее время.