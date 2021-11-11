МИД Австрии сожалеет из-за отказа Минска участвовать в конференции по Белоруссии в Вене

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. МИД Австрии выражает сожаление из-за отрицательного настроя официального Минска к запланированной в Вене международной конференции по Белоруссии. Об этом сообщили в среду в австрийском МИД.

"Отрицательная позиция Минска к австрийской инициативе проведения международной конференции по Белоруссии вызывает крайнее сожаление", - распространило Австрийское агентство печати заявление представителя МИД Австрии.

По мнению представителя ведомства, интерпретация Минском запланированной конференции как враждебного шага не отвечает реальности, а организация этого мероприятия должна стать конструктивным шагом для изучения путей к началу инклюзивного диалога о демократической, стабильной и процветающей Белоруссии.

Ранее в МИД Австрии сообщали Австрийскому агентству печати, что планируют провести 22 ноября международную конференцию в Вене для обсуждения внутриполитической ситуации в Белоруссии на фоне протестов после президентских выборов в этой стране. При этом официального заявления о проведении форума от австрийского внешнеполитического ведомства еще не последовало. Согласно информации корр. ТАСС, австрийская сторона испытывает трудности с наполняемостью конференции участниками.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал в среду бессмысленной идею проведения в Вене международной конференции по Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну, как и ряд других активистов оппозиции. После подведения итогов голосования в республике начались массовые протесты, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, а затем в течение нескольких месяцев в стране проходили массовые акции, митинги и шествия.