Додон считает, что Молдавия симулирует переговоры по закупке в РФ вакцины от коронавируса

КИШИНЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, возглавивший Молдавско-российский деловой союз, обвинил правительство республики в симуляции переговоров по закупке в России вакцины от коронавируса.

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"По моей информации, нет желания молдавской стороны двигаться в этом направлении. <...> Там [в России] есть объемы, но нет запроса с молдавской стороны", - сказал он в среду в интервью телеканалу NTV. Экс-президент подчеркнул, что новые поставки могли бы активизировать затормозившийся процесс вакцинации.

В конце октября министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко сообщила о возобновлении переговоров по закупке вакцины "Спутник V".

Ранее РФ направила в Молдавию в качестве гуманитарной помощи партию препарата "Спутник V", который вызвал большой спрос у населения. В 2020 году при правительстве социалистов велись переговоры о закупке 1 млн доз российского препарата, однако пришедшее им на смену проевропейское правительство остановило их и начало закупки у западных производителей.

На сегодняшний день вакцинацию прошли около 25% жителей Молдавии. Стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% жителей. Из этого объема в республику уже поступило более 1,4 млн доз в основном по линии международной платформы COVAX. В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли также Румыния, Китай, Турция и другие страны.