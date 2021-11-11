В МИД ЛНР заявили, что Киев блокирует продвижение урегулирования конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Позиция украинской делегации не позволяет участникам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе добиться результатов ни на одном из переговорных треков. Об этом в среду заявил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Все наши попытки подтолкнуть Украину к обсуждению мирного политического урегулирования конфликта снова остались без ответа", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.

По его словам, главным предметом обсуждения на сегодняшнем заседании Контактной группы стали грубые нарушения украинской армией действующих договоренностей, а также "откровенные милитаристские заявления украинских представителей в СМИ". "Несмотря на всю милитаристскую риторику в СМИ, Украина не решается заявить о выходе из минских соглашений и переговорного процесса. С какой целью тогда Киев предельно нагнетает обстановку в информационном пространстве, подкрепляя это актами агрессии? Этот вопрос был трижды задан украинским представителям и трижды они уклонились от ответа", - рассказал полпред ЛНР.

Дейнего отметил, что украинская делегация проявила нежелание продвигаться в вопросах политического урегулирования, работа на гуманитарном и экономическом треках также не принесла результатов.

Заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе прошло в среду в режиме видеоконференции. Как сообщил по итогам заседания полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов, члены украинской делегации не проявили готовности обсуждать ни один из вопросов повестки дня и лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров.