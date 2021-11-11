Блинкен заявил, что США продолжит работать над предоставлением военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Администрация США продолжит работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе летальных вооружений. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Шеф американской дипломатии подчеркнул, что приверженность США суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины непоколебима и "проявляется различными способами". "Она выражается в предпринимаемых нами усилиях по поддержке Украины, в том числе посредством [предоставления] различных видов помощи, в частности, значительной помощи в сфере обороны", - заявил Блинкен.

"Конгресс по запросу администрации выделил почти 400 млн на военную помощь только в этому году. Мы будем работать с Конгрессом, чтобы обеспечить продолжение предоставления необходимой Украине военной помощи, включая летальные оборонительные вооружения для защиты от любой российской агрессии", - утверждал госсекретарь США.

"Мы также работаем с европейскими партнерами и союзниками, чтобы убедиться, что все сосредоточены на имеющихся у нас опасениях о возможности российской агрессии, основанных на сообщениях о <...> необычном перемещении российских сил там [у границы с Украиной]", - добавил руководитель Госдепа.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.