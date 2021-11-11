США намерены сохранять санкции против России до восстановления целостности Украины

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены сохранять режим санкций в отношении России, установленный в связи с событиями последних лет на Украине, до восстановления территориальной целостности этой республики в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в принятой в среду совместной американо-украинской хартии о двустороннем "стратегическом партнерстве". Она была обнародована по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которые прошли в Вашингтоне.

Как отмечается в документе, текст которого распространил Госдепартамент США, Вашингтон собирается обеспечивать "сохранение санкций в отношении России" и относящихся к ней рестрикций, а также применять "другие надлежащие меры до восстановления территориальной целостности Украины" в пределах ее "международно признанных границ".

В связи с этим в хартии утверждается, что США "никогда не признают" воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.

Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает "полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования" конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за "вооруженную агрессию", применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют "поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать" подобного рода деятельности, пишут составители хартии.

В ней подтверждается, что "США поддерживают право Украины выбирать собственный будущий внешнеполитический курс" в обстановке, свободной от вмешательства со стороны других государств, в том числе применительно к стремлению Киева "присоединиться к НАТО".

"Нормандский формат" и минские соглашения

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия с момента высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Киев неоднократно выражал желание подключить США к переговорам "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) или создать некий альтернативный формат преодоления конфликта в Донбассе, предусматривающий участие Вашингтона. Тем не менее американская сторона пока не подтверждала, что поддерживает эти инициативы Киева.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.