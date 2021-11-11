Кипр будет добиваться от ЕС права на отзыв ходатайств нелегальных мигрантов об убежище

НИКОСИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Официальная Никосия будет добиваться от Брюсселя предоставления ей права на отзыв прошений на предоставление убежища от тех мигрантов, которые незаконным путем попали на Кипр. Такое решение было принято в среду на экстренном совещании в президентском дворце в Никосии с участием главы островного государства Никоса Анастасиадиса, ключевых министров и руководителей силовых ведомств.

"В соответствии с пунктом 3 Статьи 78 Договора о функционировании ЕС, в Еврокомиссию (ЕК) будет направлен запрос о принятии мер в пользу Республики Кипр, включая предоставление права приостанавливать ходатайства о предоставлении убежища лицам, которые нелегально въехали в страну", - сообщил по завершении заседания официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос. В указанном пункте упомянутой статьи сказано, что в том случае, если одно или несколько государств - членов ЕС окажутся в чрезвычайной ситуации, характеризующейся внезапным притоком граждан третьих стран, то Евросовет по предложению Еврокомиссии может принять временные меры в пользу этих стран после консультации с Европейским парламентом.

На совещании во дворце также было решено немедленно проинформировать ЕК об усугублении ситуации с притоком мигрантов на Кипр и "необходимости принятия экстренных мер и срочной помощи в решении проблемы в соответствии с шагами, принятыми для Литвы и Польши". Кроме того, участники встречи договорились создать межведомственный комитет в составе министров обороны, внутренних дел и юстиции, который будет предлагать конкретные меры по преодолению чрезвычайной ситуации, возникшей в результате увеличения миграционных потоков.

По словам Пелеканоса, на совещании была изложена статистика, согласно которой в период с января по октябрь нынешнего года на остров прибыли 10 868 нелегальных мигрантов, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 9 270 человек проникли на греческий юг острова с территории турецкого севера Кипра, сумев незаконным путем пересечь "Зеленую линию" - 180-километровую буферную зону, где дислоцирован миротворческий контингент ООН. Официальный представитель кипрского правительства добавил, что 70% нелегальных мигрантов - это одинокие мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.

Пелеканос заявил, что происходящий процесс является следствием "недвусмысленной политики Турции по извлечению выгод из человеческих страданий", так как основной поток нелегальных мигрантов прибывает на Кипр именно из этой страны.