Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений между двумя странами

БАКУ, 11 ноября. /ТАСС/ Находящийся с визитом в Париже министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского МИД.

"Переговоры прошли при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Игоря Ховаева от России, Эндрю Шафера от США и Бриса Рокфея от Франции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в переговорах также принял участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. "Министр Байрамов представил противоположной стороне позицию Азербайджана по послевоенной ситуации", - добавили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее заявление, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В ее состав также входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.