Блинкен и Кулеба разошлись в оценках о том, использует ли Россия энергоресурсы как оружие

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции в Вашингтоне в среду разошлись в оценках относительно утверждений о том, что Россия использует энергоресурсы в качестве оружия.

Сотрудница украинского телеканала задала главам внешнеполитических ведомств вопрос о том, пытается ли, по их мнению, РФ "использовать газ в качестве политического оружия". Журналистка в связи с этим озвучила версию, согласно которой "Россия стремится ускорить сертификацию "Северного потока - 2", поставляя меньше газа Европе".

Блинкен, отвечая на этот вопрос, сказал, что Европа "сталкивается со сложной ситуацией в сфере энергетики". По его мнению, "в первую очередь Россия способна и должна принять меры для смягчения энергетического кризиса путем увеличения поставок газа". "В прошлом мы видели, что Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия, политического инструмента, и мы очень внимательно следим за какими-либо признаками повторения действий, которые она предпринимала ранее", - утверждал госсекретарь США.

Шеф американской дипломатии также напомнил, что США и Германия ранее выступили "с очень важным совместным заявлением" по газопроводу "Северный поток - 2". По его словам, власти ФРГ обязались "сделать все возможное, чтобы ясно дать понять, что "Северный поток - 2" не является заменой обещанным транзитным поставкам [газа] через Украину". Как подчеркнул Блинкен, Германия "обязалась незамедлительно принять меры при необходимости". "Если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или предпринять новые агрессивные действия против Украины, мы готовы, Германия готова принять надлежащие меры", - добавил госсекретарь США.

Кулеба дал иную оценку происходящему и по-своему интерпретировал слова Блинкена. "Мы видим, что Россия уже использует газ в качестве оружия, и я могу лишь повторить то, что сказал госсекретарь Блинкен. Мы с нетерпением ожидаем действий со стороны Германии, поскольку у Германии есть рычаги влияния на Россию, а обязательства, согласно совместному заявлению США и Германии, очень четкие", - добавил министр. "И мы готовы работать с ними, или они могут действовать самостоятельно, но Россия должна получить очень убедительный сигнал не только от США и от других стран, но и от Берлина, что это не та игра, которая пойдет ей на пользу", - подчеркнул глава украинского МИД.

США не делают однозначный вывод

На данные расхождения в оценках обратил внимание на пресс-конференции журналист агентства Bloomberg. Он спросил Блинкена, почему тот не соглашается с утверждениями украинского коллеги о том, что Россия уже использует энергоресурсы как геополитическое оружие.

"Мы изучаем то, использует ли Россия энергетику, которая у нее имеется, <...> позитивным образом или же стремится использовать ее в качестве оружия", - ответил госсекретарь. "Она [Россия] говорила, что у нее достаточно запасов, чтобы обеспечить энергетические потребности Европы, используя имеющиеся на Украине газопроводы. Если она на самом деле будет делать то, о чем она говорит, это может действительно снизить обеспокоенность", - утверждал Блинкен. "Если она не будет это делать, это точно станет подтверждением того, что нас беспокоит: что энергетика становится оружием", - заявил глава американской дипломатии. "Мы изучаем это очень, очень внимательно", - добавил он.

13 октября президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении РФ энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.