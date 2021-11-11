Минюст США запросил четыре года тюрьмы участнику штурма Конгресса в меховой шапке с рогами

ТАСС, 11 ноября. Прокуратура США требует приговорить к более чем четырем годам лишения свободы жителя американского штата Аризона Джейкоба Энтони Чансли, которого запечатлели в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января с копьем и в медвежьей шапке с рогами. Об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление суда.

По информации телеканала, такой вердикт способствует предотвращению повторения инцидента 6 января. Суд вынесет приговор 17 ноября, отмечает CNN.

Чансли одним из первых был задержан 9 января. В тот же день ему предъявили обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. С тех пор он находится под стражей.

Прокуроры заявляют, что в зале заседаний в Конгрессе Чансли поднялся на трибуну и оставил записку с угрозами в адрес бывшего вице-президента США Майка Пенса. "Это вопрос времени, справедливость наступает", - говорилось в послании.

Согласно данным журнала Newsweek, по делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержаны не менее 642 человек. Ранее сообщалось, что почти 50 человек признали себя виновными по пунктам, связанным с насилием, причем девять сознались в совершении тяжких преступлений. Большинство обвиняемых было освобождено в ожидании суда, но около 75 человек все еще находятся под стражей.