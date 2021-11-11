Блинкен заявил, что для США борьба с коррупцией на Украине - ключевая тема отношений

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат считать борьбу с коррупцией и проведение дальнейших реформ на Украине ключевой темой двусторонних отношений. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в среду на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Вашингтоне по завершении переговоров.

"Еще одной ключевой темой для [двусторонней] комиссии по стратегическому партнерству являются продолжающиеся и амбициозные усилия Украины по укреплению демократии и борьбе с коррупцией", - отметил шеф американской дипломатии. "Кроме того, - утверждал Блинкен, - мы знаем, что имеются могущественные интересы как внутри Украины, так и за ее пределами, делающие все возможное, чтобы подорвать эти реформистские усилия и поставить свои узкие интересы превыше интересов украинского народа". Вашингтон намерен "поддерживать ключевые усилия реформаторов в правительстве Украины и энергичном гражданском обществе <...>", заверил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Со своей стороны, его украинский коллега пообещал, что Киев будет продолжать "имплементацию реформ", какими бы сложными те ни были. И исполнительная, и законодательная ветви власти на Украине настроены на подготовку дальнейших преобразований, сказал глава МИД. "Мы продолжим реформу с целью "деолигархизации" Украины. Мы хотим, чтобы никакие личные интересы не влияли на украинскую политику, украинскую экономику, украинское общество", - добавил Кулеба.

Комментируя нынешние переговоры, Блинкен напомнил, что предыдущие такие встречи в рамках двусторонней комиссии по стратегическому партнерству состоялись в 2018 году. "<...> И мы намерены сделать это [такие переговоры] более регулярными с учетом важности данных отношений для обеих стран", - заявил госсекретарь США.