AFP: не менее 11 человек пострадали при взрыве в университете на юго-западе Камеруна

ТАСС, 11 ноября. По меньшей мере 11 студентов получили ранения в результате взрыва в городе Буэа, административном центре англоязычного региона Юго-Западная. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на ректора университета.

По его информации, инцидент произошел из-за боевых столкновений между полицией и вооруженными сепаратистами.

Как сообщает южноафриканская новостная служба News-24, раненые госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. Территория университета оцеплена, ведется расследование происшествия, отмечает агентство

Камерун переживает затяжной и острый межобщинный кризис. Большинство 22-миллионного населения республики говорит на французском языке, пятая часть использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.

С осени 2016 года в двух англоязычных провинциях Камеруна начались волнения. В конце 2017 года они переросли в вооруженную борьбу, а несколько месяцев спустя лидер оппозиции Юлиус Аюк Табе объявил себя президентом самопровозглашенной республики. Согласно оценкам гуманитарных организаций, с 2016 года в столкновениях в Камеруне погибли более 3 тыс. человек, еще около 500 тыс. стали беженцами.