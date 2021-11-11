Катарская делегация прибудет в Вашингтон 12 ноября для переговоров

ТАСС, 11 ноября. Катарская делегация, возглавляемая министром иностранных дел страны, прибудет в Вашингтон в пятницу для проведения стратегического диалога. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госдепартамента США на своем сайте.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен примет вице-премьера и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, а также катарскую делегацию в Вашингтоне 12 ноября для [проведения] четвертого ежегодного Стратегического диалога США-Катар", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, стороны обсудят сотрудничество в оборонной сфере, стабильность в ближневосточном регионе, изменение климата, а также здравоохранение и другие вопросы.