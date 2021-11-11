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Помощник Байдена встретился в Вашингтоне с главой МИД Украины и главой офиса Зеленского

Они обсудили прогресс относительно двусторонних приоритетов, обозначенных первыми лицами

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду провел в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком.

"Они обсудили прогресс, достигнутый касательно двусторонних приоритетов, обозначенных президентом [США Джо] Байденом и президентом Украины [Владимиром] Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября. <...> Он [Салливан] приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта в Донбассе, подчеркнув решительную поддержку этих усилий", - сообщила по итогам переговоров пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Участники встречи также приветствовали "перезапуск [работы двусторонней] комиссии по стратегическому партнерству, а также продолжающееся сотрудничество в области энергетической безопасности, реформы управления и борьбы с коррупцией". "Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавили в СНБ.

Теги
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий ИвановичСалливан, Джейк
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