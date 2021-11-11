Новый глава МИД Японии покинул пост председателя парламентского общества дружбы с Китаем

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Новый глава японского МИД Ёсимаса Хаяси уходит с поста председателя Ассоциации депутатов парламента за дружбу между Японией и Китаем, чтобы, как он выразился, "избежать ненужного недопонимания". Министр сообщил об этом в четверг в Токио на своей первой пресс-конференции.

"Я принял решение покинуть этот пост, - сказал он, - чтобы избежать ненужного недопонимания, связанного с исполнением моих обязанностей в качестве главы министерства иностранных дел".

Хаяси подчеркнул, что на своей новой должности будет проводить сбалансированную политику в отношении КНР. "Диалог между нашими странами важен для всего мира, - отметил он. - Мы выступаем за сотрудничество во всех сферах, которые соответствуют нашим интересам. Однако Япония намерена твердо говорить Китаю то, что считает нужным, добиваться от него конструктивной роли и ответственных поступков, соответствующих международным правилам".

Как сообщила в четверг газета Yomiuri, бывшие премьер-министры Японии Синдзо Абэ и Таро Асо выступили против назначения Хаяси на пост главы МИД. Они ссылались на то, что он имеет репутацию "прокитайского политика". Однако нынешний премьер-министр Фумио Кисида настоял на своем решении. По мнению газеты, он исходил из соображений баланса сил внутри правящей Либерально-демократической партии, поскольку ранее предоставил важные посты в своем кабинете политикам, близким к Абэ и Асо.

Новый глава МИД входит в ту же фракцию внутри ЛДП, которую возглавляет Кисида.

Назначение Хаяси, как отмечало информационное агентство Киодо, во многом сбалансировано утверждением на пост помощника премьер-министра по правам человека бывшего министра обороны Гэна Накатани, который занимает жесткую позицию в отношении Пекина и считается сторонником санкций против КНР.