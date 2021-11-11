Суд вновь отклонил попытку Трампа заблокировать раскрытие данных по делу о 6 января

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия в среду отклонил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа, направленное на то, чтобы заблокировать раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма американского Конгресса 6 января.

"Экстренное ходатайство истца о предварительном запрете на время рассмотрения апелляции или об административном запрете <...> отклонено", - говорится в постановлении, поступившем в электронную базу данных инстанции. Соответствующее решение вынесла судья Таня Чуткан.

Днем ранее она отклонила ходатайство Трампа с просьбой заблокировать раскрытие документов. Бывший американский лидер подал апелляцию и направил Чуткан ходатайство с просьбой отложить вступление в силу ее решения на время рассмотрения апелляции по делу.

Запрос о раскрытии документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, ранее направил специальный комитет нижней палаты Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия. Как сообщало агентство Associated Press, Национальный архив в случае отсутствия судебного запрета намерен передать требуемые документы конгрессменам к пятнице, 12 ноября.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.