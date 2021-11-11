{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Обновлено 

Госпогранкомитет Белоруссии опроверг сообщения о гибели ребенка на границе с Польшей

В Telegram-каналах ранее появилось сообщение, что 10 ноября ребенок был доставлен из приграничного района в медицинское учреждение, но белорусские врачи не смогли его спасти

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Информация ряда Telegram-каналов о смерти ребенка из группы мигрантов, желающих пересечь границу и попасть из Белоруссии в Польшу, не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

На эту тему
"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов
"Чувствуем себя как на войне".

"Госпогранкомитет Беларуси опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении ведомства.

В комитете проинформировали, что ночью одному из несовершеннолетних из числа беженцев у белорусско-польской границы стало плохо. "Мальчика осмотрели медики, которые постоянно дежурят у стихийного лагеря. Они диагностировали переохлаждение у подростка, незамедлительно была оказана медицинская помощь", - утонили в ведомстве, добавив, что после стабилизации состояния мальчик вернулся к своей семье.

Ранее в отдельных Telegram-каналах появилось сообщение, что 10 ноября ребенок был доставлен из приграничного района в медицинское учреждение, но белорусские врачи не смогли его спасти.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Активисты, возмущенные КПП на шоссе Горис - Капан, попытались ворваться в кабмин Армении
Читать полностью