Талибы разрешат бизнесменам носить оружие

ТЕГЕРАН, 11 ноября. /ТАСС/. МВД Афганистана, возглавляемое членами захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), позволит предпринимателям и рядовым торговцам носить оружие после решения технических проблем. Об этом, как передало в четверг агентство Aamaj News , заявил назначенный талибами пресс-секретарь ведомства Саид Хости.

С какими именно техническими проблемами сталкивается МВД, Хости не пояснил. Он отметил, что "МВД упорно работает над решением проблем, с которыми сталкиваются афганские предприниматели в области безопасности".

Ранее пресс-секретарь МВД информировал, что в ближайшее время ведомство планирует выдать бизнесменам лицензии на оружие, чтобы те могли обезопасить себя. "Мы заберем старые лицензии и выдадим новые", - указал он.

В конце октября заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана Хан Джан Алокозай заявил, что за минувшие два месяца объединение зафиксировало более 40 случаев похищения бизнесменов в ряде регионов страны. Не менее четырех человек были убиты при попытке дать отпор нападавшим. По мнению зампреда палаты, одна из причин этих инцидентов заключается в разоружении предпринимателей со стороны талибов.

О решении ввести запрет на покупку и продажу оружия и боеприпасов без лицензии талибы объявили в начале октября.