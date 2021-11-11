МИД Пакистана считает, что взаимодействие с талибами укрепит региональную стабильность

ИСЛАМАБАД, 11 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие стран-участниц расширенной "тройки" с временным правительством талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) в Афганистане способствует укреплению региональной безопасности. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на встрече расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане (Россия, США, КНР, Пакистан) в Исламабаде.

"Мы уверены, что взаимодействие расширенной "тройки" с новым афганским правительством способствует укреплению мира и стабильности, продвижению устойчивого экономического развития и ограничению зоны действия террористических формирований, осуществляющих нападения с и на территории Афганистана," - отметил министр.

По его словам, в настоящий момент, Афганистан находится на грани экономического коллапса в связи с потерей доступа к международному финансированию. Министр подчеркнул, что международное сообщество должно "в срочном порядке" оказать гуманитарную и финансовую помощь Кабулу, добавив, что особое внимание требуется обратить на сферы здравоохранения и образования.

Куреши выразил уверенность в готовности движения "Талибан" к взаимодействию с мировым сообществом. "Мы считаем, что талибы заинтересованы в сотрудничестве, поскольку они стремятся получить международное признание и поддержку," - заявил министр.