В Чехии правительство премьера Бабиша подало в отставку

ПРАГА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии, возглавляемое председателем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем, подало в четверг в отставку. Об этом сообщил телеканал CNN Prima News .

Президент Чехии Милош Земан, согласно конституции страны, должен поручить кабмину Бабиша продолжать исполнять обязанности до назначения им нового правительства.

АНО потерпело поражение на состоявшихся в республике 8 и 9 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Их выиграли две либеральные партийные коалиции. Составляющие их пять политических партий и движений создают новый кабмин. Сформировать его поручено председателю праволиберальной Гражданской демократической партии, политологу Петру Фиале. Он является единственным кандидатом на пост премьер-министра страны.