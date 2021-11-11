Пашинян назвал условия Баку для пропуска машин по трассе Горис - Капан неприемлемыми

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Азербайджан потребовал от Армении предоставить через свою территорию коридор для связи с Нахичеванью в обмен на беспрепятственный пропуск армянских машин по участку "Эйвазли" на дороге Горис - Капан, что является неприемлемым условием для Еревана. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Вчера мы от Азербайджана получили неофициальное оповещение о том, что с 11 ноября они собираются проводить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении на участке "Эйвазли". После получения оповещения мы направляем наших граждан проходить по участку Капан - Агвани - Татев. Было возможно провести переговоры для того, чтобы на этом участке не было контроля, но ценой этого была бы коридорная логика, что неприемлемо для нас", - заявил он.

По словам Пашиняна, Армения готова открыть все региональные коммуникации "без контекста экстерриториальности". "То есть, никогда не обсуждали и не станем обсуждать коридорную логику, как об этом несколько раз и заявлял. Это также зафиксировано в формате вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана. Очень важно, что данная логика и договоренность публично озвучила также Россия", - добавил он.

Глава армянского правительства подчеркнул, что республика продолжает придерживаться положений заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. "В частности, мы надеемся на разблокировку всех экономических и транспортных коммуникаций региона", - заключил он.

По итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, кроме Лачинского коридора. Участки Кармракар - Шурнух и Горис - Воротан межгосударственной дороги, связывающей Армению с Ираном, также перешли Азербайджану, однако там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.

В начале сентября армянские власти заявили, что азербайджанские полицейские, которые также установили пост на этой дороге, останавливают армянские и иранские машины, требуют документы. Грузовики с иранскими номерами также платят пошлину за проезд.