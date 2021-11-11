Польша не намерена пускать мигрантов с границы на свою территорию

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Польша не собирается пускать мигрантов с польско-белорусской границы на свою территорию. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы будем всегда говорить нашим белорусским коллегам, что мы можем все [гуманитарную помощь] им послать и поддержать. Но ничего другого сделать невозможно. Вы знаете, что это государственная граница. Не пустим этих людей никак", - сказал он.

По его словам, на границе Польши и Белоруссии все спокойно, за ночь не было попыток прорыва через нее.

"Последняя информация, что все спокойно, ничего там не происходит. <...> Никаких [попыток прорыва] не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, белорусские спецслужбы поддерживают мигрантов, обеспечивая их всем необходимым.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.