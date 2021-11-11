Погранохрана Польши предотвратила 468 попыток нелегальной миграции

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Польская погранохрана за минувшие сутки предотвратила 468 попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Об этом ведомство сообщило в четверг на своей странице в Twitter .

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Вчера мы зафиксировали 468 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В отношении 42 человек выдано постановление покинуть Польшу", - указано в сообщении.

Во вторник пограничная охрана информировала о 309 попытках незаконного проникновения на польскую территорию, а в среду о 599. Рекордное число в этой статистике было зафиксировано месяц назад - тогда предотвратили 739 попыток.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе со стороны Белоруссии в районе погранперехода в Кузнице. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. После неудавшейся попытки преодолеть границу мигранты разбили палаточный городок.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, сейчас в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза. Периодически они предпринимают попытки штурма границы. Во вторник таких попыток было несколько, две удались, но несколько десятков прорвавшихся на польскую территорию человек удалось задержать.

За текущий год польские пограничники предотвратили около 32 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В основном в Польшу пытаются попасть граждане Ирака. Большинство из них заявляют о желании добраться до Германии.