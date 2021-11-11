Китай выразил благодарность России за спасение 14 граждан с севшего на мель корабля

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг на регулярном брифинге выразил благодарность России за спасение 14 китайских моряков при крушении контейнеровоза у побережья Находки.

"9 ноября панамский контейнеровоз из-за плохих погодных условий сел на мель в районе города Находка в Приморском крае на российском Дальнем Востоке и попал в опасную ситуацию. На корабле находились 14 граждан КНР", - сообщил он. По его словам, получив сигнал бедствия, МЧС РФ направило на место ЧП вертолет и спасателей.

"Все 14 граждан КНР к настоящему времени спасены и находятся в безопасности. Корпус корабля получил повреждения, однако контейнеровоз не затонул. Жертв нет. Мы выражаем благодарность соответствующим российским ведомствам за спасательную операцию", - добавил дипломат.

"Действующие там дипломатические структуры Китая обратили внимание на инцидент и приняли необходимые меры", - указал представитель МИД КНР.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки утром во вторник. На корпусе судна имеется трещина, контейнеровоз находится в стабильном состоянии. Экипаж судна - 14 граждан Китая был эвакуирован.

Судно ходит под флагом Панамы. По данным из открытых источников, его длина составляет 101 метр, ширина - 19 метров.