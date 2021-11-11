Латвия готова мобилизовать силы для отражения наплыва мигрантов из Белоруссии

РИГА, 11 ноября. /ТАСС/. Латвия в случае необходимости будет готова мобилизовать силы и отразить массовый наплыв нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, хотя в настоящий момент ситуация на латвийско-белорусской границе далека от положения на польско-белорусской границе. Об этом в четверг заявила министр внутренних дел республики Мария Голубева.

В эфире местного телеканала TV3 глава МВД рассказала, что Государственная пограничная охрана тесно сотрудничает с Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии и анализирует предполагаемые сценарии развития ситуации, а также планирует, как остановить поток нелегальных мигрантов через границу с Белоруссией в случае необходимости. "Нет признаков того, что мы не сможем контролировать ситуацию", - указала Голубева.

По ее словам, Латвия на границе с Белоруссией уже установила 30 км временного забора из колючей проволоки из запланированных 37 км. Заграждение устанавливается на тех участках границы, где ее легче всего пересечь пешком. Остальные участки границы заболочены, или же по ним протекает река Даугава. Ожидается, что строительство всего временного забора будет завершено до конца следующей недели.

Министр также подчеркнула, что в случае наплыва большого числа мигрантов погранохрана "реорганизует свое присутствие на границе и привлечет в течение нескольких часов Государственную полицию и НВС". "Все эти силы готовы быстро отреагировать", - подчеркнула она.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 195 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают НВС и батальон специального назначения Госполиции Латвии.