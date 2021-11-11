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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Литве при попытке перевезти в Польшу нелегальных мигрантов задержаны несколько человек

Согласно литовским СМИ, должностные лица Польши ранее задержали трех иностранцев, помогавших нелегальным мигрантам

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Несколько человек задержаны в Литве при попытке перевезти в Польшу нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших на территорию балтийской республики через Белоруссию. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Жиню радияс" сообщил замминистра внутренних дел Кестутис Ланчинскас.

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"Задержаны несколько лиц, которые намеревались перевезти из Литвы в Польшу нелегальных мигрантов, самовольно покинувших центры размещения", - сказал он.

Находящиеся в нескольких центрах размещения нелегалы до окончания рассмотрения просьбы о предоставлении убежища не имеют права покидать лагерь и свободно перемещаться по стране. "Несознательные люди соблазняются большими деньги, которые предлагают некоторые мигранты за то, чтобы их доставили для начала в Польшу", - отметил замминистра.

Согласно литовским СМИ, в среду должностные лица Польши задержали трех иностранцев, помогавших нелегальным мигрантам транспортом, среди которых был и гражданин Литвы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за поддержку белорусской оппозиции.

Теги
БелоруссияЛитваПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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