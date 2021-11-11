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В Польше сообщили, что около 150 мигрантов пытались силой перейти границу

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Польские силовые структуры поздним вечером в среду предотвратили попытку силового пересечения границы большой группой нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель пресс-службы погранохраны Эвелина Шчепаньская.

"Инцидент произошел вчера поздним вечером. Ситуация очень сложная. Постоянно доходит до попыток силового форсирования границы. На этот раз в районе Бяловежи границу пытались перейти 150 агрессивно настроенных мигрантов. Они бросались ветками и камнями в наших сотрудников, пытались сломать забор при помощи веток", - рассказала она, подчеркнув, что эта попытка была предотвращена.

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