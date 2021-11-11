Госкино Украины признало, что не разрешает прокат фильма с Зеленским в главной роли

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) признало, что не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона", в котором императора Франции играл действующий президент страны Владимир Зеленский. Об этом говорится в опубликованном в четверг ответе ведомства на запрос агентства Украинские новости.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011 год, режиссер Марюс Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", - говорится сообщении.

Регулятор пояснил, что это связано с участием в фильме российского артиста Юрия Гальцева. "Министерство культуры и информационной политики Украины 6 октября 2015 года внесло в перечень (лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины - прим. ТАСС) имя Юрия Николаевича Гальцева", - указали в ведомстве. В Госкино напомнили, что, согласно украинскому закону "О кинематографии", фильму отказывают в прокате, если в нем играют люди из данного перечня.

"Ржевский против Наполеона" - российско-украинская комедия, в которой Зеленский сыграл французского императора Наполеона Бонапарта. Будущий украинский президент также выступил и продюсером фильма.

Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по теле- и радиовещанию. Список периодически обновляется, в настоящий момент в нем указаны фамилии 208 деятелей культуры. При этом ведомство не исключает из него имена ушедших из жизни артистов, например Иосифа Кобзона и Валентина Гафта.