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Российские Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский"

Как сообщили в Минобороны Белоруссии, ракетоносцы отрабатывают учебно-боевые задачи
Cтратегический бомбардировщик Ту-160 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Cтратегический бомбардировщик Ту-160
© Марина Лысцева/ТАСС

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в воздушном пространстве Белоруссии отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения", - отметили в оборонном ведомстве.

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