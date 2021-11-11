Российские Ту-160 проводят имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский"

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в воздушном пространстве Белоруссии отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения", - отметили в оборонном ведомстве.