Кулеба и Нуланд обсудили конфликт в Донбассе и обстановку вдоль украинской границы

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в Вашингтоне обсудили двустороннее сотрудничество, а также ситуацию с безопасностью на Украине. Об этом в четверг сообщило украинское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте.

"Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина - США, уделили внимание актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской границы", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Утверждается, что собеседники заявили о положительной динамике в отношениях двух государств. "Стороны отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в текущем году удалось значительно укрепить благодаря усилиям лидеров двух государств, президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена", - заявили в МИД. Кроме того, министерство сообщило, что Нуланд заверила представителей Украины в поддержке США "в условиях продолжающейся российской агрессии", в том числе в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Накануне в Вашингтоне состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, по итогам которых была обнародована совместная американо-украинская хартия о двустороннем "стратегическом партнерстве". В ней отмечается, что США намерены укреплять сотрудничество с Украиной в сферах кибербезопасности, обмена разведывательными данными, а также военного взаимодействия на Черном море. В хартии в том числе обозначены стремление Вашингтона и Киева работать над обеспечением "полной интеграции" Украины "в европейские и евроатлантические институты", а также приверженность США "энергетической безопасности" Украины.