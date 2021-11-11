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Посольство РФ в Литве считает обвинения России за миграционный кризис недобросовестными

Формирователи внешней политики Литвы неоднократно заявляли, что трафик нелегальной миграции якобы осуществляется при посредничестве белорусских властей, которые действуют по указанию Москвы

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Литовские политики, пытающиеся переложить ответственность за наплыв нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в Литву через Белоруссию, занимают недобросовестную позицию. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вильнюсе, размещенном в четверг на сайте диппредставительства.

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"Озвученные рядом высокопоставленных литовских политиков нелепые обвинения в адрес нашей страны в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой и Польшей не что иное, как недобросовестная попытка переложить на других собственную вину", - говорится в тексте.

В последние дни формирователи внешней политики Литвы неоднократно заявляли, что трафик нелегальной миграции якобы осуществляется при посредничестве белорусских властей, которые действуют по указке из Москвы. "На Вильнюсе лежит ответственность за поддержку и участие в интервенциях, в результате которых были разрушены суверенные государства Ближнего Востока, Севера Африки и Афганистана. С их территории и исходит основная часть беженцев в Европу", - подчеркнуло посольство.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за поддержку белорусской оппозиции.

Теги
БелоруссияЛитваРоссияПольшаПроблема нелегальной миграции в ЕвропеСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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