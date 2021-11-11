Посольство РФ в Литве считает обвинения России за миграционный кризис недобросовестными

ВИЛЬНЮС, 11 ноября. /ТАСС/. Литовские политики, пытающиеся переложить ответственность за наплыв нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в Литву через Белоруссию, занимают недобросовестную позицию. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вильнюсе, размещенном в четверг на сайте диппредставительства.

"Озвученные рядом высокопоставленных литовских политиков нелепые обвинения в адрес нашей страны в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии с Литвой и Польшей не что иное, как недобросовестная попытка переложить на других собственную вину", - говорится в тексте.

В последние дни формирователи внешней политики Литвы неоднократно заявляли, что трафик нелегальной миграции якобы осуществляется при посредничестве белорусских властей, которые действуют по указке из Москвы. "На Вильнюсе лежит ответственность за поддержку и участие в интервенциях, в результате которых были разрушены суверенные государства Ближнего Востока, Севера Африки и Афганистана. С их территории и исходит основная часть беженцев в Европу", - подчеркнуло посольство.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за поддержку белорусской оппозиции.