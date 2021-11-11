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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Председатель ОБСЕ полагает, что политика Минска влияет на стабильность в регионе

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ситуация на границе имеет серьезные последствия для людей

СТОКГОЛЬМ, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде обсудила ситуацию на границе между Белоруссией и Польшей с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранде и считает, что она влияет на региональную безопасность и стабильность.

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Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Важное обсуждение с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранде ситуации на границе Белоруссия - ЕС. Необходимо прекратить использование беженцев и мигрантов в качестве инструментов. Ситуация влияет на региональную безопасность и стабильность и имеет серьезные последствия для людей", - написала Линде в четверг в Twitter.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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