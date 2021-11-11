"Русский союз Латвии" намерен на всех уровнях оспаривать запрет на георгиевскую ленточку

РИГА, 11 ноября. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) намерена на всех уровнях оспаривать запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, если Сейм (парламент) республики утвердит соответствующие законодательные поправки. Об этом в четверг заявила эта политическая сила.

"Через несколько часов Сейм в третьем чтении рассмотрит запрет на ношение георгиевских ленточек на массовых мероприятиях. Эта борьба с символами возникла не на пустом месте - уже в который раз правительство Латвии отвлекает внимание людей от важных экономических проблем и поднятия собственных зарплат разжиганием межнациональной ненависти", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook.

"Если эти поправки сегодня будут приняты, мы будем оспаривать их на всех уровнях. Правительству пора начать работать на благо жителей страны, а не бороться с символами", - отмечает политическая сила.

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и на собраниях, шествиях и пикетах - ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен в третьем чтении одобрить Сейм, а после - утвердить президент страны.

Международные институты должны отреагировать на латвийский законопроект о запрете на ношение георгиевских ленточек, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, латвийский законопроект подтверждает, что в стране глорифицируется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и идет борьба с историческими символами, имеющими значение для многих людей в разных странах. В свою очередь посольство РФ в Латвии заявило, что эти законодательные поправки нацелены на раскол общества по национальному и мировоззренческому принципу.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня.