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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Лукашенко опасается, что в лагерь мигрантов могут перебросить оружие и боеприпасы

Президент Белоруссии поручил министерству обороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран НАТО на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен тем, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе могут перебросить оружие и боеприпасы.

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Как сообщает агентство БелТА в четверг, глава государства на совещании с правительством обратил внимание на то, что "наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт".

По его словам, оружие, которое пытаются забросить в лагерь беженцев, в основном идет с Донбасса.

Лукашенко поручил министерству обороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск Польши и других стран НАТО на границе. "Министерству обороны, КГБ, погранвойскам - обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого", - сказал Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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